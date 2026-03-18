JEU SOIRÉE JEUX

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Devenez détective le temps d’une soirée élaborez des hypothèses, trouvez les suspects et amusez-vous ensemble !

Le temps d’une soirée, devenez de vrais détectives ! Autour de tables conviviales, élaborez vos hypothèses, identifiez les suspects et faites éclater la vérité. Une occasion parfaite pour se plonger dans le jeu, partager un moment ludique, échanger… et surtout rire ensemble. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Become a detective for an evening: work out hypotheses, find suspects and have fun together!

L’événement JEU SOIRÉE JEUX Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34