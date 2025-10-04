Jeu-spectacle « Champions pour le Pays de Somme » Mers-les-Bains

Jeu-spectacle « Champions pour le Pays de Somme » Mers-les-Bains samedi 4 octobre 2025.

Jeu-spectacle « Champions pour le Pays de Somme »

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

Un jeu pour découvrir le patrimoine départemental

Un jeu pour découvrir le patrimoine départemental .

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

Free

A game to discover the department’s heritage

German :

Kostenlos

Ein Spiel, um das Kulturerbe des Departements zu entdecken

Italiano :

Gratuito

Un gioco per scoprire il patrimonio del dipartimento

Espanol :

Gratis

Un juego para descubrir el patrimonio del departamento

L’événement Jeu-spectacle « Champions pour le Pays de Somme » Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-16 par DESTINATION LE TREPORT MERS