Informations pratiques

Arques-la-Bataille

[Jeu-spectacle] Griffe et Crocs – La véritable histoire des Loups-Garous

Champ de tir – Foret d’Arques Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Pendant environ 90 minutes, plongez dans une adaptation grandeur nature du célèbre jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux. Dans ce jeu-spectacle immersif, vous devrez vous dissimuler dans la forêt, traquer vos proies ou partir à la recherche des loups-garous.

Entre suspense, stratégie et coopération, vivez une expérience ludique, théâtrale et musicale au coeur de l’atmosphère mystérieuse de la forêt au clair de lune.

A partir de 8 ans. Capacité :100 joueurs.

Réservation obligatoire auprès de la Compagnie On a jamais fini de rêver : 06 84 04 14 82 ou par mail à l’adresse onajamaisfiniderever@gmail.com .

Champ de tir – Foret d’Arques Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 06 33 78 gregory.dugue@agglodieppe-maritime.com

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English : [Jeu-spectacle] Griffe et Crocs – La véritable histoire des Loups-Garous

L’événement [Jeu-spectacle] Griffe et Crocs – La véritable histoire des Loups-Garous Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-09-08 par Seine-Maritime Attractivité