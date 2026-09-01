[Jeu-spectacle] Griffe et Crocs – La véritable histoire des Loups-Garous Arques-la-Bataille
samedi 26 septembre 2026 · Arques-la-Bataille
Informations pratiques
Arques-la-Bataille
[Jeu-spectacle] Griffe et Crocs – La véritable histoire des Loups-Garous
Champ de tir – Foret d’Arques Arques-la-Bataille Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 21:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Pendant environ 90 minutes, plongez dans une adaptation grandeur nature du célèbre jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux. Dans ce jeu-spectacle immersif, vous devrez vous dissimuler dans la forêt, traquer vos proies ou partir à la recherche des loups-garous.
Entre suspense, stratégie et coopération, vivez une expérience ludique, théâtrale et musicale au coeur de l’atmosphère mystérieuse de la forêt au clair de lune.
A partir de 8 ans. Capacité :100 joueurs.
Réservation obligatoire auprès de la Compagnie On a jamais fini de rêver : 06 84 04 14 82 ou par mail à l’adresse onajamaisfiniderever@gmail.com .
Champ de tir – Foret d’Arques Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 06 33 78 gregory.dugue@agglodieppe-maritime.com
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English : [Jeu-spectacle] Griffe et Crocs – La véritable histoire des Loups-Garous
L’événement [Jeu-spectacle] Griffe et Crocs – La véritable histoire des Loups-Garous Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-09-08 par Seine-Maritime Attractivité
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