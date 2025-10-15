Jeu sportif Ensemble, jouons et papotons Semaine d’information sur la santé mentale Kiosque Peynet Valence

Kiosque Peynet Champ de Mars Valence Drôme

Début : 2025-10-15 13:00:00

fin : 2025-10-15 17:00:00

2025-10-15

Avec l’équipe du Sport Adapté et des bénévoles de l’association UNAFAM, jouons tous ensemble au ballon et discutons, autour d’une boisson fraîche, de la santé mentale et de nos difficultés.

Kiosque Peynet Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 50

English :

With the Sport Adapté team and volunteers from the UNAFAM association, let?s play ball together and discuss mental health and our difficulties over a cold drink.

German :

Mit dem Team von Sport Adapté und Freiwilligen des Vereins UNAFAM können wir alle zusammen Ball spielen und bei einem kühlen Getränk über psychische Gesundheit und unsere Schwierigkeiten diskutieren.

Italiano :

Con il team di Adapted Sport e i volontari dell’associazione UNAFAM, giochiamo insieme a pallone e parliamo di salute mentale e delle nostre difficoltà davanti a una bibita fresca.

Espanol :

Con el equipo de Deporte Adaptado y los voluntarios de la asociación UNAFAM, juguemos juntos a la pelota y hablemos de salud mental y de nuestras dificultades mientras tomamos una bebida fría.

