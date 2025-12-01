Jeu sur place et Double 6 Médiathèque Louverné

Jeu sur place et Double 6

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Début : 2025-12-15 16:00:00

fin : 2026-02-02 18:30:00

2025-12-15

Du 15 décembre au 2 février, venez tester et évaluer les 6 jeux de société de la sélection 2025-2026 du prix Double 6 !

Jeux prêtés par Attrap’Jeux.

À partir de 8 ans. Entrée libre, plus d’informations au 02 43 26 38 08 ou à mediatheque@louverne.fr.

Du 15 décembre au 2 février, venez tester et évaluer les 6 jeux de société de la sélection 2025-2026 du prix Double 6 ! Le Double 6 est le prix du public du jeu du Festival des Jeux de Saint-Herblain, porté par La Bibliothèque et la Maison des Jeux de Nantes. La collecte de tous les bulletins de vote permettra de désigner le gagnant du Double 6, lors de la remise du prix, le dimanche 15 février à Saint-Herblain.

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

English :

From December 15 to February 2, come and test and evaluate the 6 board games in the 2025-2026 Double 6 prize selection!

Games on loan from Attrap’Jeux.

Ages 8 and up. Free admission, further information on 02 43 26 38 08 or at mediatheque@louverne.fr.

