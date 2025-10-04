Jeu surprise médiathèque du Poiré-sur-Vie Le Poiré-sur-Vie

Jeu surprise médiathèque du Poiré-sur-Vie Le Poiré-sur-Vie samedi 4 octobre 2025.

Jeu surprise Samedi 4 octobre, 10h00 médiathèque du Poiré-sur-Vie Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Découvrez la médiathèque de manière ludique à travers un jeu un peu spécial…

médiathèque du Poiré-sur-Vie 19 rue des Chênes 85170 Le Poiré-sur-Vie Le Poiré-sur-Vie 85170 Vendée Pays de la Loire 02 51 31 89 02 https://www.facebook.com/vieetboulognemediatheques

Découvrez la médiathèque de manière ludique à travers un jeu un peu spécial…

© CC Vie et Boulogne