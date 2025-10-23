Jeu ux pâtisse Spécial tartelettes aux pommes La Lucerne-d’Outremer

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 17:30:00

2025-10-23

Vous découvrirez les principes de réalisation de la pâte sucrée et la mise en forme des pommes pour réaliser de jolies tartelettes aux pommes à présenter dans la vitrine des pâtissiers

et également la confection de la traditionnelle tarte normande. .

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com

