Jeu vidéo à la bibliothèque Lille

Jeu vidéo à la bibliothèque

134 Rue de l'Abbé Aerts Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24 17:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Une dizaine de jeux vidéo récents sont à disposition de tous les publics, sur PC, tablettes et consoles.

Il est aussi possible de jouer à plusieurs sur grand écran. Des ouvrages thématiques sur le jeu vidéo sont également consultables. Une sélection de jeux vidéo destinés au jeune public est accessible.

En bref, du jeu vidéo pour toutes et tous !

Une dizaine de jeux vidéo récents sont à disposition de tous les publics, sur PC, tablettes et consoles.

Il est aussi possible de jouer à plusieurs sur grand écran. Des ouvrages thématiques sur le jeu vidéo sont également consultables. Une sélection de jeux vidéo destinés au jeune public est accessible.

En bref, du jeu vidéo pour toutes et tous !

134 Rue de l'Abbé Aerts Lille 59900 Nord Hauts-de-France +33 3 20 12 84 68 bibwazemmes@mairie-lille.fr

English :

A dozen recent video games are available for all audiences, on PCs, tablets and consoles.

It’s also possible to play together on the big screen. Thematic books on video games are also available for consultation. A selection of video games for young audiences is also available.

In short, video games for everyone!

