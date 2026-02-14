Jeu vidéo à la bibliothèque, Médiathèque de Wazemmes, Lille

Jeu vidéo à la bibliothèque 24 février et 4 avril Médiathèque de Wazemmes Nord

Sur réservation

Début : 2026-02-24T14:30:00+01:00 – 2026-02-24T17:30:00+01:00

Fin : 2026-04-04T14:30:00+02:00 – 2026-04-04T17:30:00+02:00

Une dizaine de jeux vidéo récents sont à disposition de tous les publics, sur PC, tablettes et consoles.

Il est aussi possible de jouer à plusieurs sur grand écran. Des ouvrages thématiques sur le jeu vidéo sont également consultables. Une sélection de jeux vidéo destinés au jeune public est accessible.

En bref, du jeu vidéo pour toutes et tous !

Médiathèque de Wazemmes 134 Rue de l’Abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 12 84 68 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 12 84 68 »}]

Un espace dédié vous attend pour jouer à plusieurs et prendre part à des tournois.

BmL