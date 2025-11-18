Jeu vidéo commenté : Conker’s Bad Fur Day Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 16:00 – 17:45

Gratuit : oui Réservation conseillée Gratuit, réservation conseillée : extranimation@nefanimation.fr Tout public

Mars 2001 : les joueurs Nintendo ont la surprise de découvrir, dans le catalogue inoffensif de l’éditeur, un Conker’s Bad Fur Day à l’humour provocateur, où les graphismes enfantins et colorés côtoient le trash et nombre de références pour adultes. À l’occasion d’une « table ronde jouée » autour de cet OVNI – et plus globalement de l’humour dans le jeu vidéo, nous reviendrons sur ces objets qui cherchent à provoquer le rire dans un contexte interactif. Avec Alexis Blanchet (Maître de conférence, Université Sorbonne Nouvelle), Jean-Baptiste Massuet (Maître de conférence, Université Rennes 2), Michel Pimpant (traducteur expert en localisation de jeux) et Dolly Wood (streameuse). En partenariat avec Stereolux et l’exposition Faites vos jeux, rien ne va plus. Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Île de Nantes Nantes 44200

02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr/ contact@beauxartsnantes.fr https://www.extranimation.fr/