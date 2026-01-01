Jeu vidéo et soirée labyrinthe Les Nuits de la Lecture Médiathèque de Sommières Sommières
Jeu vidéo et soirée labyrinthe Les Nuits de la Lecture
Médiathèque de Sommières 245 Boulevard Ernest François Sommières Gard
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 20:00:00
2026-01-21
Pour les Nuits de la Lecture 2026 dont le thème est villes et campagnes , initiez-vous à Dorfromantik, un jeu vidéo de construction et prolongez avec une exploration nocturne et insolite du labyrinthe de la médiathèque.
Médiathèque de Sommières 245 Boulevard Ernest François Sommières 30250 Gard Occitanie +33 4 66 71 50 65 mediatheque@sommieres.fr
English :
For the Nuits de la Lecture 2026, whose theme is towns and countryside , try your hand at Dorfromantik, a construction video game, and follow it up with an unusual night-time exploration of the mediatheque’s labyrinth.
