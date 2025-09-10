Jeu vidéo Gris Châteauroux

Jeu vidéo Gris Châteauroux mercredi 10 septembre 2025.

Jeu vidéo Gris

21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 14:30:00

fin : 2025-09-10 17:30:00

Date(s) :

2025-09-10

Venez incarner une jeune femme perdue dans un monde inconnu. Au fur et à mesure de l’avancée dans le jeu, les couleurs réapparaissent révélant toute la beauté graphique du monde exploré.

Les joueurs sont invités, chacun leur tour, à faire avancer l’histoire et offrir aux spectateurs un spectacle merveilleux.

À partir de 7 ans Sans réservation, les joueurs prennent leur tour dans l’ordre de leur arrivée. .

21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74

English :

Play the role of a young woman lost in an unknown world. As you progress through the game, colors reappear, revealing the graphic beauty of the world you’re exploring.

German :

Schlüpfen Sie in die Rolle einer jungen Frau, die sich in einer unbekannten Welt verirrt hat. Während Sie im Spiel vorankommen, erscheinen die Farben wieder und enthüllen die ganze grafische Schönheit der erkundeten Welt.

Italiano :

Assumete il ruolo di una giovane donna persa in un mondo sconosciuto. Man mano che si procede nel gioco, i colori riappaiono, rivelando tutta la bellezza grafica del mondo che si sta esplorando.

Espanol :

Ponte en la piel de una joven perdida en un mundo desconocido. A medida que avanzas en el juego, los colores reaparecen, revelando toda la belleza gráfica del mundo que estás explorando.

