Début : 2025-07-10 14:00:00

fin : 2025-07-10 17:00:00

2025-07-10

La Bibliothèque de Beaulieu vous propose dé découvrir le jeu Puyo-Puyo Tétris !

Puyo Puyo Tetris est un jeu de puzzle qui combine les mécanismes de deux jeux classiques Puyo Puyo, où des boules colorées doivent être alignées pour les faire disparaître, et Tetris, où des blocs doivent être empilés pour créer des lignes solides.Affrontez-vous sur l’un des deux jeux individuellement, ou dans des parties mêlant les deux jeux.

genre puzzle

console Switch

Jeu vidéo à partir de 6 ans, la réservation est conseillée pour cette animation. .

21 Rue de Bourgogne

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74

English :

The Bibliothèque de Beaulieu invites you to discover the game Puyo-Puyo Tétris!

German :

Die Bibliothèque de Beaulieu lädt Sie ein, das Spiel Puyo-Puyo Tétris zu entdecken!

Italiano :

La Biblioteca Beaulieu vi invita a scoprire il gioco Puyo-Puyo Tétris!

Espanol :

¡La Biblioteca Beaulieu le invita a descubrir el juego Puyo-Puyo Tétris!

