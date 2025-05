Jeu Vidéo Super Mario – Châteauroux, 4 juin 2025 14:30, Châteauroux.

Indre

Jeu Vidéo Super Mario 41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 14:30:00

fin : 2025-06-04 17:30:00

Date(s) :

2025-06-04

La Médiathèque Équinoxe vous propose de découvrir le jeu Super Mario.

Animation à partir de 6 ans. Réservation conseillée.

Qu’il s’agisse de descendre une rivière pleine de rapides, de patiner à travers une toundra glaciale ou d’explorer un parc d’attractions à l’image du roi des Koopas, des péripéties vous attendent à chaque tournant dans votre épopée à travers le royaume des Libellas pour sauver la princesse et ses sujets des griffes de Bowser ! Mario ne part pas seul Luigi, Peach et Toad sont prêts à l’accompagner dans cette aventure ! Chaque personnage a des capacités particulières, à vous de choisir celui qui vous convient. .

41 Avenue charles de Gaulle

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

The Médiathèque Équinoxe invites you to discover the game Towerfall.

German :

Die Mediathek Équinoxe bietet Ihnen die Möglichkeit, das Spiel Towerfall zu entdecken.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Équinoxe vi invita a scoprire il gioco Towerfall.

Espanol :

La biblioteca multimedia Équinoxe te invita a descubrir el juego Towerfall.

L’événement Jeu Vidéo Super Mario Châteauroux a été mis à jour le 2025-05-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme