Jeu vidéo Tournoi sur Switch 2 Langres
Jeu vidéo Tournoi sur Switch 2 Langres vendredi 24 avril 2026.
Jeu vidéo Tournoi sur Switch 2
Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Tout public
Affrontez-vous, coopérez et encouragez-vous les uns les autres sur les jeux de la Switch 2 !
La console est prêtée par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit .
Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr
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English :
L’événement Jeu vidéo Tournoi sur Switch 2 Langres a été mis à jour le 2026-03-20 par Antenne du Pays de Langres
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