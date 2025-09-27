Jeu Vidéo Ultimate Chicken Horse Châteauroux

Jeu Vidéo Ultimate Chicken Horse Châteauroux samedi 27 septembre 2025.

Jeu Vidéo Ultimate Chicken Horse

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27 17:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Dans Ultimate Chicken Horse, les joueurs incarnent des animaux qui doivent atteindre l’arrivée avant les autres en courant et sautant.

À chaque manche, les joueurs ajoutent de nouveaux éléments au niveau.

Si personne n’atteint l’arrivée (trop difficile) ou si tout le monde y arrive (trop facile) personne ne gagne de point.

À partir de 6 ans. Réservation conseillée. .

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

The Médiathèque Équinoxe invites you to discover the game Towerfall.

German :

Die Mediathek Équinoxe bietet Ihnen die Möglichkeit, das Spiel Towerfall zu entdecken.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Équinoxe vi invita a scoprire il gioco Towerfall.

Espanol :

La biblioteca multimedia Équinoxe te invita a descubrir el juego Towerfall.

L’événement Jeu Vidéo Ultimate Chicken Horse Châteauroux a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme