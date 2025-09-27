Jeu Vidéo Ultimate Chicken Horse Châteauroux

Jeu Vidéo Ultimate Chicken Horse Châteauroux samedi 27 septembre 2025.

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27 14:30:00
fin : 2025-09-27 17:30:00

2025-09-27

Dans Ultimate Chicken Horse, les joueurs incarnent des animaux qui doivent atteindre l’arrivée avant les autres en courant et sautant.
À chaque manche, les joueurs ajoutent de nouveaux éléments au niveau.
Si personne n’atteint l’arrivée (trop difficile) ou si tout le monde y arrive (trop facile) personne ne gagne de point.
À partir de 6 ans. Réservation conseillée.   .

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35 

