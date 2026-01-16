Jeu vient chez vous avec la Ludo’Perche

Salle des fêtes Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

La Ludo’Perche débarque. Impossible de s’ennuyer lorsque les jeux viennent à vous ! Jeux géants, jeux de construction, espace petite enfance et jeux de société pour tous les âges. Et pour les gourmands, l’APE d’Authon proposera gâteaux et boissons.

La Ludo’Perche débarque. Impossible de s’ennuyer lorsque les jeux viennent à vous ! Jeux géants, jeux de construction, espace petite enfance et jeux de société pour tous les âges. Et pour les gourmands, l’APE d’Authon proposera gâteaux et boissons.

Petits et grands sont bienvenus. .

Salle des fêtes Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ludo’Perche is here. It’s impossible to get bored when the games come to you! Giant games, construction games, an early childhood area and board games for all ages. And for those with a sweet tooth, the Authon APE will be serving cakes and drinks.

L’événement Jeu vient chez vous avec la Ludo’Perche Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-01-16 par OTs DU PERCHE