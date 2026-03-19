Jeu virtuel

Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez défier d’autres joueurs sur Switch et découvrir la réalité virtuelle grâce au casque VR! Animé par le Club ados de la Médiathèque. Dans le cadre de l’Exposition Intelligence artificielle, Droits devant .

Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 44

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English :

L’événement Jeu virtuel La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude