Jeu-visite : architecture intérieure Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Jeu-visite : architecture intérieure 20 et 21 septembre Muséum d’histoire naturelle Charente-Maritime

Gratuit. Document du jeu à télécharger sur le site du muséum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Explorateurs d’architecture intérieure

Escaliers, cheminées, moulures et mobilier, retrouvez-les et répondez aux questions posées.

Muséum d’histoire naturelle 28 Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546411825 https://museum.larochelle.fr L’intérêt des pièces scientifiques et des pièces rares est renforcé par un intérêt historique de certains spécimens : girafe donnée au roi Charles X, orang-outang offert à l’Impératrice Joséphine, objets rapportés par les grands navigateurs : Bougainville à la fin du XVIIIe siècle et Dumont d’Urville au début du XIXe siècle.

© G. Roland MHNLR