Jeu vitrine Carnaval

Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Passez dans les commerces participants pour compter les objets afin de déchiffrer une phrase mystère et tenter de gagner des lots. .

Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu vitrine Carnaval

L’événement Jeu vitrine Carnaval Landerneau a été mis à jour le 2026-02-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS