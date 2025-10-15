Jeu vitrine de la toussaint Landerneau

Jeu vitrine de la toussaint Landerneau mercredi 15 octobre 2025.

Jeu vitrine de la toussaint

Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-10-15

À l’occasion de la sortie du film Zootopie, Landerneau Boutiques vous propose un jeu vitrine !

Aidez Judy et Nick dans leur nouvelle mission

Retrouvez les objets cassés cachés dans les vitrines des commerces adhérents.

Enquêtez, observez… et remportez une jolie récompense ! .

Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18

