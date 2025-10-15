Jeu vitrine de la toussaint Landerneau
Jeu vitrine de la toussaint Landerneau mercredi 15 octobre 2025.
Jeu vitrine de la toussaint
Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-10-15
À l’occasion de la sortie du film Zootopie, Landerneau Boutiques vous propose un jeu vitrine !
Aidez Judy et Nick dans leur nouvelle mission
Retrouvez les objets cassés cachés dans les vitrines des commerces adhérents.
Enquêtez, observez… et remportez une jolie récompense ! .
Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jeu vitrine de la toussaint Landerneau a été mis à jour le 2025-08-28 par OT LANDERNEAU DAOULAS