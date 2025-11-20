Jeudi 20 novembre à Ici Demain festival FGO-Barbara Paris

ALY

Aly est un producteur-chanteur électro-pop Marocain. Bercé depuis son enfance par la guitare de son père, il commence très jeune à explorer la musique et se forme d’abord à la guitare jazz. Cette base lui permet de développer une approche unique, mêlant rigueur musicale et instinct brut. Rapidement attiré par la production, il construit un univers où les sonorités mélodiques rencontrent une énergie raw et sans artifices, avec un large spectre qui peut passer d’une guitare-voix douce à une montée club sans que l’on s’en rende compte.

Astels, duo formé en 2023 par Théo et Camille, s’impose avec ses jams virales (dizaines de millions de vues) et un premier EP en 2024 cumulant plus de 4M de streams. Après des scènes à Paris, Londres et divers festivals, ils ont sorti The Meeting (avril 2025), album mêlant pop, electro-funk et R&B intimiste et dansant.

Blue Boys Club, trio nourri de bedroom pop et de punk rock, transforme les désillusions de la trentaine en un son électro-rock frontal, dansant et satirique. Entre ironie mordante et émotion brute, leur univers évoque The Dare, Charli XCX ou Wet Leg. Leur premier single annonce un EP incisif autour du désir, du pouvoir et des excès.

Elijah Rose, artiste parisienne issue d’une famille créative, s’est imposée avec trois EPs salués par le public, la presse et Spotify. Son premier album Illusion sortira le 6 juin, après les singles Talk, SPKF (diffusés sur MOUV) et Just a Man, en collaboration avec BuiBox et soutenu par Yseult, révélant l’audace de son univers.

Elisa Kwame, 23 ans, revient après trois ans de silence avec Plus de nous, marqué par ses épreuves et sa lumière retrouvée. Inspirée par la soul et des icônes comme Sade ou Amy Winehouse, elle livre une musique sincère et vibrante. Soutenue par diverses collaborations, elle rêve de devenir une voix universelle, touchant chaque cœur.

Persephone a 24 ans. Autrice, compositrice et interprète, elle écrit sans chercher l’effet : des textes directs où l’ironie et la profondeur se confondent. Entre rap et chant, ses paroles qui débordent sont à la fois fragiles et frontales. Elle parle de ses excès, ses obsessions, son sarcasme et son regard cru sur le monde sans jamais chercher à les polir. Portée par des productions électroniques qui se frottent à des mélodies nues, elle jongle entre le lo-fi et la pureté de l’acoustique. Son écriture est directe, parfois tendre parfois tranchante, d’une sincérité brutale propre à son monde

Roxane Sigaux fait de la musique un exutoire où poésie et observation se transforment en chansons intimes. Inspirée par Barbara, Brel ou Stromae, elle mêle textes en français et sonorités électro-pop folk, douces mais inquiétantes. Entre mélancolie et danger, elle propose des morceaux percutants, cocons émotionnels où se reflète son attention aux relations humaines.

Yunsho est un artiste, auteur-compositeur et interprète originaire de Montélimar. À seulement 19 ans, il fait tout, tout seul, depuis sa chambre : écrire, composer, enregistrer, produire. Yunsho brouille les frontières entre chant et rap, porté par une voix singulière et une sincérité brute. Curieux et libre, il expérimente, explorant les textures, les rythmes et les émotions, loin des formats.

Deuxième jour du festival Ici Demain à FGO-Barbara, venez profitez des deux scènes pour découvrir en live le futur de la scène pop : Aly + Astels + Blue Boys Club + Elijah Rose + Elisa Kwamé + Persephone + Roxane Sigaux + yunsho

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h30 à 23h30

payant Public adultes.

