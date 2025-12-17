Jeudi 8 Janvier 2026 : Cinékino, de l’Association Franco-Allemande de Sens, présente le film « La Fabrique du mensonge » au cinéma Confluences à 20h. Cinéma Confluences Sens Jeudi 8 janvier 2026, 20h00 Adhérents : 5.50€ Non Adhérents : 7.50€

CinéKino, le ciné-club de l'Association franco-allemande de Sens entame l'année 2026 avec « La Fabrique du Mensonge » jeudi 8 Janvier à 20h. au cinéma Confluences de Sens

_A l’aube de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Goebbels est devenu l’éminence grise d’Hitler. Convaincu que la domination du Reich passe par des méthodes de manipulation radicalement nouvelles, le ministre de la Propagande contrôle les médias et électrise les foules. Au point de transformer les défaites en victoires et le mensonge en vérité. Avec le plein soutien du Führer, Goebbels va bâtir la plus sophistiquée des illusions, quitte à précipiter les peuples vers l’abîme._

De 1938 à 1945, ** »**_**La Fabrique du mensonge**_** »** retrace les grands moments du IIIe Reich, qui sont aussi, les grands moments de Goebbels…

Le réalisateur allemand **Joachim Lang,** auteur par ailleurs de plusieurs mises en scène de théâtre des œuvres de Bertolt Brecht, plonge le spectateur dans les entrailles de la machine nazie pour mieux la dénoncer.

Début : 2026-01-08T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T22:30:00.000+01:00

Cinéma Confluences Place jean-pierre Pincemin 89100 Sens



