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Jeudi après-midi : La malle aux surprises Les Petites Histoures de Nancyette Uzerche

jeudi 17 septembre 2026 · Les Petites Histoures de Nancyette · Uzerche

Jeudi après-midi : La malle aux surprises Les Petites Histoures de Nancyette Uzerche

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Les Petites Histoures de Nancyette
Adresse
10 place des Vignerons
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif
6 6 Tarif de base - plein tarif

Uzerche

Jeudi après-midi : La malle aux surprises

Les Petites Histoures de Nancyette 10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2026-09-17 17:00:00

Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15

Le jeudi c’est ouverture de la malle aux surprises, un atelier parent/enfant pour s’amuser.
Nancyette t’invite à ouvrir « la malle aux surprises », elle a trouvé des trésors dans le grenier des contes, viens découvrir marionnettes, jeux, recettes… Des idées à partager et à emporter.

Tarif : 6€ / enfant – 5€ les frères et sœurs.
Inscription recommandée, places limitées.   .

Les Petites Histoures de Nancyette 10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31  celinelissajoux@gmail.com

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English : Jeudi après-midi : La malle aux surprises

L’événement Jeudi après-midi : La malle aux surprises Uzerche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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