Jeudi après-midi : La malle aux surprises Les Petites Histoures de Nancyette Uzerche
jeudi 17 septembre 2026 · Les Petites Histoures de Nancyette · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Jeudi après-midi : La malle aux surprises
Les Petites Histoures de Nancyette 10 place des Vignerons Uzerche Corrèze
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2026-09-17 17:00:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15
Le jeudi c’est ouverture de la malle aux surprises, un atelier parent/enfant pour s’amuser.
Nancyette t’invite à ouvrir « la malle aux surprises », elle a trouvé des trésors dans le grenier des contes, viens découvrir marionnettes, jeux, recettes… Des idées à partager et à emporter.
Tarif : 6€ / enfant – 5€ les frères et sœurs.
Inscription recommandée, places limitées. .
Les Petites Histoures de Nancyette 10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeudi après-midi : La malle aux surprises
L’événement Jeudi après-midi : La malle aux surprises Uzerche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Uzerche (Corrèze)
- Mercredi après-midi : Goûter du petit chaperon rouge Les Petites Histoures de Nancyette Uzerche 16 septembre 2026
- Journées du Patrimoine : Soufflage de verre Atelier Alchimiste Uzerche 18 septembre 2026
- Démonstration de soufflage de verre, Atelier L’Alchimiste, Uzerche 18 septembre 2026
- Atelier « fleur en verre soufflé », Atelier L’Alchimiste, Uzerche 18 septembre 2026
- Vendredi après-midi : La théière merveilleuse Les Petites Histoures de Nancyette Uzerche 18 septembre 2026