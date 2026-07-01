Jeudi au Duchet Yoga et atelier fabrication de savon Village vacances Le Duchet Nanchez

Informations pratiques

Nanchez

Jeudi au Duchet Yoga et atelier fabrication de savon

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Pendant les vacances d’automne, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation.

De 10h à 11h, séance de yoga pour adultes avec une praticienne diplômée.

Ou… de 10h à 12h fabriquez votre savon !

Informations et réservations par téléphone ou en ligne. .

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

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English : Jeudi au Duchet Yoga et atelier fabrication de savon

L’événement Jeudi au Duchet Yoga et atelier fabrication de savon Nanchez a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX