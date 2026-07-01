Jeudi au Duchet Yoga et atelier fabrication de savon Village vacances Le Duchet Nanchez
jeudi 30 juillet 2026 · Village vacances Le Duchet · Nanchez
Informations pratiques
Nanchez
Jeudi au Duchet Yoga et atelier fabrication de savon
Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Pendant les vacances d’automne, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation.
De 10h à 11h, séance de yoga pour adultes avec une praticienne diplômée.
Ou… de 10h à 12h fabriquez votre savon !
Informations et réservations par téléphone ou en ligne. .
Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com
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English : Jeudi au Duchet Yoga et atelier fabrication de savon
L’événement Jeudi au Duchet Yoga et atelier fabrication de savon Nanchez a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX