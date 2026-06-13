Jeudi au jardin aux Vignobles Meynard Saint-Magne-de-Castillon
Jeudi au jardin aux Vignobles Meynard Saint-Magne-de-Castillon jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Magne-de-Castillon
Jeudi au jardin aux Vignobles Meynard
10 Avenue de la Bourrée Saint-Magne-de-Castillon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
Bienvenue au Jeudi au jardin du Vignobles Meynard !
Soirées le 16 juillet et le 6 août. Programme à venir
Notre jardin privatif s’ouvre à vous Les pieds dans l’herbe, un verre à la main, entre collègues ou entre amis. Profitez du coucher de soleil, d’une ambiance détendue et de belles rencontres autour d’un verre.
Venez entre amis, famille, collègues ou en solo tout le monde est le bienvenu ! .
10 Avenue de la Bourrée Saint-Magne-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 81 72 31 contact@vignobles-meynard.com
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English : Jeudi au jardin aux Vignobles Meynard
L’événement Jeudi au jardin aux Vignobles Meynard Saint-Magne-de-Castillon a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Castillon-Pujols