Jeudi au musée La face cachée des remparts du Petit-Bayonne Musée basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne jeudi 9 octobre 2025.
Jérôme Ibarzo présente les endroits méconnus, au cœur des fortifications du Petit-Bayonne. .
Musée basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98
