Jeudi ça, je dis rien ! Le Passage 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère

Le Passage 8 place Fontaine Couverte 14 Place du Chapitre Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-01-22 18:00:00
fin : 2026-01-22 22:00:00
2026-01-22
On se retrouve pour Jeudi ça, je dis rien !
On vous attend nombreuses et nombreux pour une soirée qui mêle réflexion, convivialité et musique au cœur du centre ancien de Romans.
Le Passage 8 place Fontaine Couverte 14 Place du Chapitre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 accueil@mqstnicolas.fr
English : Jeudi ça, je dis rien !
Let’s get together for Jeudi ça, je dis rien !
We look forward to seeing many of you for an evening of reflection, conviviality and music in the heart of Romans’ old town.
