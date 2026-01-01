Jeudi ça, je dis rien ! Le Passage 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère

Jeudi ça, je dis rien !

Le Passage 8 place Fontaine Couverte 14 Place du Chapitre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:00:00

fin : 2026-01-22 22:00:00

Date(s) :

2026-01-22

On se retrouve pour Jeudi ça, je dis rien !

On vous attend nombreuses et nombreux pour une soirée qui mêle réflexion, convivialité et musique au cœur du centre ancien de Romans.

.

Le Passage 8 place Fontaine Couverte 14 Place du Chapitre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 accueil@mqstnicolas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeudi ça, je dis rien !

Let’s get together for Jeudi ça, je dis rien !

We look forward to seeing many of you for an evening of reflection, conviviality and music in the heart of Romans’ old town.

L’événement Jeudi ça, je dis rien ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-15 par Valence Romans Tourisme