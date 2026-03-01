Jeudi c’est poésie Printemps des poètes Âne Vert Théâtre Fontainebleau
Jeudi c’est poésie Printemps des poètes Âne Vert Théâtre Fontainebleau jeudi 26 mars 2026.
Jeudi c’est poésie Printemps des poètes
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Jeudi, c’est poésie à l’Âne Vert Théâtre dans le cadre du Printemps des Poètes sur le thème La liberté. Force vive, déployée . Cette soirée est ouverte à toutes et tous, que vous souhaitiez lire une poésie, la réciter ou juste l’entendre !
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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com
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English : Thursday is poetry Printemps des poètes
Thursday, poetry at the Âne Vert Théâtre as part of the Printemps des Poètes festival on the theme: Freedom. Force vive, déployée . This evening is open to everyone, whether you’d like to read a poem, recite it or just hear it!
L’événement Jeudi c’est poésie Printemps des poètes Fontainebleau a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau