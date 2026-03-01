Jeudi c’est poésie Printemps des poètes Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Jeudi c’est poésie Printemps des poètes

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Jeudi, c’est poésie à l’Âne Vert Théâtre dans le cadre du Printemps des Poètes sur le thème La liberté. Force vive, déployée . Cette soirée est ouverte à toutes et tous, que vous souhaitiez lire une poésie, la réciter ou juste l’entendre !

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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

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English : Thursday is poetry Printemps des poètes

Thursday, poetry at the Âne Vert Théâtre as part of the Printemps des Poètes festival on the theme: Freedom. Force vive, déployée . This evening is open to everyone, whether you’d like to read a poem, recite it or just hear it!

L’événement Jeudi c’est poésie Printemps des poètes Fontainebleau a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau