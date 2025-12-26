Jeudi ciné Médiathèque éphémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère
Jeudi ciné Médiathèque éphémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère jeudi 5 mars 2026.
Jeudi ciné
Médiathèque éphémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-03-05 19:30:00
fin : 2026-03-05 21:00:00
2026-03-05
RDV ciné à la médiathèque, programmé et animé par vous !
Film décalé et poétique au programme pour ce jeudi.
Médiathèque éphémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
English :
RDV ciné at the mediatheque, programmed and hosted by you!
A quirky, poetic film on the program for this Thursday.
