Jeudi ciné Médiathèque éphémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère

Jeudi ciné

Médiathèque éphémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-03-05 19:30:00

fin : 2026-03-05 21:00:00

Date(s) :

2026-03-05

RDV ciné à la médiathèque, programmé et animé par vous !



Film décalé et poétique au programme pour ce jeudi.

.

Médiathèque éphémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

English :

RDV ciné at the mediatheque, programmed and hosted by you!



A quirky, poetic film on the program for this Thursday.

