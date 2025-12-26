Jeudi ciné Médiathèque éphémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère
Jeudi ciné Médiathèque éphémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère jeudi 2 avril 2026.
Jeudi ciné
Médiathèque éphémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-04-02 19:30:00
fin : 2026-04-02 21:00:00
2026-04-02
RDV ciné à la médiathèque, programmé et animé par vous !
Un film des célèbres frères Coen sera mit à l’honneur pour cette séance, à ne pas rater!
Médiathèque éphémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
English :
RDV ciné at the mediatheque, programmed and hosted by you!
A film by the famous Coen brothers will be featured at this not-to-be-missed screening!
