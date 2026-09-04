Jeudi comedy #2 Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

Jeudi comedy #2

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 4 – 4 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:00:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

Le Jeudi Comedy revient au Théâtre du Beauvaisis pour un second rendez-vous pour découvrir les jeunes talents de l’humour ! Toujours orchestrée par Camille Lorente, maîtresse de cérémonie solaire et audacieuse, cette soirée réunit des artistes incontournables et singuliers. Passés par le Jamel Comedy Club, France Inter, ou les scènes parisiennes ou du Nord, ils vous entraînent dans leur vie quotidienne, chacun à sa façon : Marine Baousson déploie un humour sensible et décalé, Yacine Belhousse séduit par son univers absurde et inclassable, Morgane Cadignan nous livre ses mensonges sur un ton incisif et autodérisoire, tandis que Mahé, originaire du Nord, impose son style percutant pour dépeindre sa génération. Une nouvelle soirée de surprises et de rires !

Le Jeudi Comedy revient au Théâtre du Beauvaisis pour un second rendez-vous pour découvrir les jeunes talents de l’humour ! Toujours orchestrée par Camille Lorente, maîtresse de cérémonie solaire et audacieuse, cette soirée réunit des artistes incontournables et singuliers. Passés par le Jamel Comedy Club, France Inter, ou les scènes parisiennes ou du Nord, ils vous entraînent dans leur vie quotidienne, chacun à sa façon : Marine Baousson déploie un humour sensible et décalé, Yacine Belhousse séduit par son univers absurde et inclassable, Morgane Cadignan nous livre ses mensonges sur un ton incisif et autodérisoire, tandis que Mahé, originaire du Nord, impose son style percutant pour dépeindre sa génération. Une nouvelle soirée de surprises et de rires ! .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 08 20

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English :

« Thursday Comedy » returns to the Théâtre du Beauvaisis for a second event showcasing up-and-coming comedy talent! Once again hosted by Camille Lorente, the radiant and daring emcee, this evening brings together a lineup of must-see and unique performers. Having performed at the Jamel Comedy Club, on France Inter, and on stages in Paris and northern France, they’ll take you into their daily lives, each in their own way: Marine Baousson displays a sensitive and offbeat sense of humor; Yacine Belhousse captivates with his absurd and unclassifiable world; Morgane Cadignan shares her tall tales in a sharp, self-deprecating tone, while Mahé, originally from the North, uses his hard-hitting style to portray his generation. Another evening full of surprises and laughter!

L’événement Jeudi comedy #2 Beauvais a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis