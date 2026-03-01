Jeudi Croquis MONET Micro-Folie de Falaise Falaise

Jeudi Croquis MONET

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Début : 2026-03-19 17:30:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Jeudi Croquis Découvrir une œuvre autrement

Prenez un moment pour vous. Installez‑vous devant le musée numérique, observez une œuvre, puis laissez votre crayon se mettre en mouvement.

Œuvre de Monet pour cette séance.

Adultes et enfants à partir de 8 ans, sur inscription, pas besoin d’avoir des compétences en dessin. .

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

English : Jeudi Croquis MONET

Thursday Sketch: discovering a work of art in a different way

Take a moment for yourself. Take a seat in front of the digital museum, look at a work of art, then let your pencil start moving.

Monet’s work for this session.

