Jeudi dansant Champagnole jeudi 13 novembre 2025.

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-11-13 14:30:00
fin : 2025-11-13

2025-11-13

Animé par l’orchestre de musette Karène Neuville.
Buvette et pâtisserie.
Ville de Champagnole en partenariat avec l’ASAPA 39.   .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 85 69 55 

