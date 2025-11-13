Jeudi dansant Champagnole
Jeudi dansant Champagnole jeudi 13 novembre 2025.
Jeudi dansant
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2025-11-13 14:30:00
Animé par l’orchestre de musette Karène Neuville.
Buvette et pâtisserie.
Ville de Champagnole en partenariat avec l’ASAPA 39. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 85 69 55
