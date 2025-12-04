Jeudi dansant Champagnole

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-12-04 14:30:00
Animé par l’orchestre de musette Florent Gorris.
Buvette et pâtisserie.
Ville de Champagnole en partenariat avec FAVEC 39.   .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 17 43 07 

