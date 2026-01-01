Jeudi dansant

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 14:30:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Animé par l’orchestre de Musette Florent Gorris, en partenariat avec la Croix Rouge.

Buvette Pâtisserie. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 82 30 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeudi dansant

L’événement Jeudi dansant Champagnole a été mis à jour le 2025-12-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA