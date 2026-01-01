Jeudi dansant Champagnole
L’Oppidum Champagnole Jura
Début : 2026-01-15 14:30:00
Animé par l’orchestre de Musette Florent Gorris, en partenariat avec la Croix Rouge.
Buvette Pâtisserie. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 82 30 75
English : Jeudi dansant
