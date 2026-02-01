Jeudi dansant Champagnole
Jeudi dansant Champagnole jeudi 19 février 2026.
Jeudi dansant
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Animé par l’orchestre de Musette Karène Neuville et Mailly, en partenariat avec les Resto du Coeur et la ville de Champagnole.
Buvette & pâtisserie. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 15 03 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeudi dansant
L’événement Jeudi dansant Champagnole a été mis à jour le 2026-02-03 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA