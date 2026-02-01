Jeudi dansant Champagnole

L’Oppidum Champagnole Jura

Animé par l’orchestre de Musette Karène Neuville et Mailly, en partenariat avec les Resto du Coeur et la ville de Champagnole.
Buvette & pâtisserie.   .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 15 03 88 

