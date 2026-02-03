Jeudi dansant Champagnole
L’Oppidum Champagnole Jura
Animé par l’orchestre de Musette Hippolyte, en partenariat avec les Rotary club et la ville de Champagnole.
Buvette & pâtisserie. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 11 62 83
