Jeudi de Garonne Théâtre « Ose acte(s) Citoyens »

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Les jeudis de Garonne « Ose acte(s) Citoyens » par la Compagnie Humaine.

On y découvre le dernier jour de Louis XVI, la vie d’une famille paysanne en 1780, la vie à Versailles, les États Généraux, le Serment du jeu de paume, la prise de la Bastille, la nuit du 4 août, la Révolution Industrielle, la Commune, 1936, la seconde guerre mondiale et la Résistance, le Conseil National de la Résistance (C.N.R), la Libération, le gouvernement provisoire, la 4ème République, et enfin la 5ème République. .

Place Jean Jaurès Kiosque Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 46 18 03

