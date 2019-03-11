Jeudi de la BD : Clotka Bibliothèque publique d’information Paris

Quand Samia, 10 ans, tombe sur la New-Epsilon, la Rolls des poussettes, équivalent d’un Smic net, dans un parc, laissée imprudemment sans surveillance par son propriétaire, elle ne réfléchit pas et troque l’antiquité dans laquelle elle promène son petit frère pour l’objet de ses toutes récentes convoitises… Elle est loin d’imaginer la réaction en chaîne !

La Poussette (Actes Sud), première BD pour adultes de l’illustratrice et autrice Clotka, offre un récit choral entre comédie urbaine et portrait social, avec un vrai propos de fond sur la consommation et les inégalités. Clotka sera présente pour présenter sa bande dessinée. En préambule, elle animera également un atelier dessin le 11 mars, à 19h.

Avec

Clotka , illustratrice et autrice principalement jeunesse ; La Poussette est sa première bande dessinée pour adultes.

, illustratrice et autrice principalement jeunesse ; La Poussette est sa première bande dessinée pour adultes. Vincent Farasse, auteur, metteur en scène et comédien, co-auteur de La Poussette

Animé par Sonia Déchamps, journaliste et éditrice

Dans le cadre du cycle « Jeudi de la BD », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre avec l’autrice de BD Clotka.

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-12T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-12T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-12T19:00:00+02:00_2026-03-12T20:30:00+02:00

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Espace Musique – Nouvelle génération, Niveau 2Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-clotka/ contact.communication@bpi.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque publique d’information et trouvez le meilleur itinéraire

