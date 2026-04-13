Jeudi de la BD : J. Personne Bibliothèque publique d’information Paris

Après Junior (Les Enfants Rouges, 2015), Love Corp, Soufflement de Narines (Delcourt, 2020 et 2022), La Famille Yacayoux (Bang, 2023), Nuages et Regards (Glénat, 2024 et 2025), J. Personne revient aujourd’hui avec Glitchs (Glénat, février 2026), roman graphique sur une héroïne de la génération Internet, Lia, déracinée de La Réunion à Paris, qui voit le monde lui échapper et « glitcher » sous ses yeux.

Un album conceptuel qui joue sur les codes esthétiques du jeu vidéo et interroge la santé mentale des jeunes, les relations parasociales, la précarité étudiante et le climat politique délétère latent.

Cette rencontre est précédée d’un atelier de dessin avec l’auteur, le mercredi 22 avril à 19h.

Avec J. Personne, dessinateur et scénariste de bande dessinée

Animation par Sonia Déchamps, journaliste et éditrice

Dans le cadre du cycle « Jeudis de la BD », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre avec J. Personne, auteur du roman graphique « Glitchs ».

Le jeudi 23 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

• Atelier dessin du 22/04 sur inscription, par mail : nouvelle-generation@bpi.fr

• Rencontre du 23/04 en accès libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-23T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T19:00:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40, avenue des Terroirs de France 75012 Espace Nouvelle génération, Niveau 2Paris

contact.communication@bpi.fr



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