Jeudi de la BD : Pauline De Tarragon Bibliothèque publique d’information Paris jeudi 2 octobre 2025.

Pauline de Tarragon viendra présenter Minuscule folle sauvage, sa première bande dessinée publiée aux éditions La Ville Brûle. Autrice, illustratrice, chanteuse, musicienne et céramiste, Pauline de Tarragon, aussi connue sous le nom de Pi Ja Ma, multiplie les projets avec une créativité libre et inspirante.

Qu’est-ce que je vaux si je suis seule ? Ai-je le droit de disparaître dans la forêt ? À quel moment puis-je décréter que je suis folle ?

Dans son premier roman graphique, Pauline de Tarragon nous ouvre les portes de son laboratoire privé, celui dans lequel elle concocte des potions pour comprendre, réparer et survivre. C’est avec humour et poésie que l’autrice nous livre un monologue intime qui touchera en plein cœur les introverti·es, les inadapté·es, les phobiques aussi bien du vide que du trop-plein, et les tristes de naissance.

Ce petit bijou minimaliste, plein d’humour et de sensibilité, vous fera passer du rire aux larmes.

Et ce n’est pas tout !

Le mercredi 1er octobre, Pauline de Tarragon animera un atelier exceptionnel dans le cadre du BpInktober. Inspiré du défi créatif international Inktober, qui invite chaque année les dessinateur·ices du monde entier à réaliser un dessin par jour à partir d’un mot imposé, le BpInktober propose une version revisitée du challenge, avec une liste de mots inédite conçue spécialement pour la Bpi par Pauline de Tarragon. Venez dessiner à ses côtés et donner vie à vos premiers croquis.

Pour ouvrir la saison automnale, la Bpi vous donne rendez-vous pour un Jeudi de la BD en compagnie de l’autrice Pauline de Tarragon.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

