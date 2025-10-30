Jeudi de la BD : Tamos le Thermos Bibliothèque publique d’information Paris

Saint-Cuistre, dans un XIIème siècle parallèle… Isabeau est un chevalier de renom, au service d’Aliénor d’Aquitaine, en route sur sa moto-cross pour les Croisades. Isabeau a tout pour plaire : le charisme, la joie de vivre, l’aventure dans le sang. Cependant, une chose est étrange : personne n’a l’air de savoir si Isabeau est une femme ou un homme. Pas même la belle Radegonde, mariée au cousin d’Isabeau, le seigneur Clotaire. Mais quelle importance ? Tout le monde adore Isabeau. Il y en a quand même une qui n’a pas l’air d’accord, c’est la terrible cléricale Dame Marguerite, qui semble bien décidée à pourrir la vie de notre jeune chevalier et de la demoiselle de son cœur.

Après Genderflou (Exemplaire), Tamos le Thermos revient avec une nouvelle bande dessinée aux couleurs sublimes. Un texte drôle et touchant qui vient questionner les rapports de genre.

Animé par Sonia Déchamps, journaliste et éditrice

En octobre, la Bpi vous donne rendez-vous en compagnie de Tamos le Thermos pour parler de sa bande dessinée, « Le Chevalier Imberbe », publiée aux éditions Exemplaire.

Le jeudi 30 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Espace Musique – Nouvelle génération (2e étage)Paris

