Jeudi de la Guinguette, Le Cratère à la Prairie, Alès

Jeudi de la Guinguette Jeudi 19 février, 19h00 Le Cratère à la Prairie Gard

Une soirée pour découvrir l’univers du collectif Eddi van Tsui, associé au Cratère.

On vous doit plus que 5 minutes.

Le 19 février, on ouvre les portes de notre laboratoire créatif le temps d’une soirée au Cratère Scene nationale Alès.

Au programme : une présentation de notre travail et de son processus, une performance chorégraphique puis une sonore pour sentir où on va, et une rencontre pour qu’on se parle vrai.

Une soirée qui marquera le début de notre collaboration avec la structure en tant qu’artistes associés.

Venez voir ce qui se trame derrière les coulisses et les corps.

Extrait: The After Party – Création dans le cadre des 30 ans du TROIS C-L

Le Cratère à la Prairie Stade Maurice Laurent Alès Alès 30100 Gard Occitanie

AVEC LA CIE EDDI VAN TSUI