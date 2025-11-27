Jeudi de l’actualité – Espaces ruraux / Espaces urbains Médiathèque Virginia Woolf Paris

Entrée gratuite sans réservation

Jeudi 22 janvier 2026 19h

Médiathèque Virginia Woolf

Pauline Rochart est l’autrice de « Ceux qui reviennent » aux éditions Payot (2025) dans lequel elle explore le phénomène de personnes qui, après avoir passé des années dans

les grandes métropoles, font le choix de revenir vivre dans leur région

d’origine.

Benoît Coquard est sociologue spécialisé dans l’étude des milieux ruraux et des classes populaires, auteur en 2019 de « Ceux qui restent » aux éditions La Découverte dans lequel il examine pourquoi certains jeunes choisissent de rester tandis que d’autres partent.

Dans le cadre des jeudis de l’actualité, Pauline Rochart et Benoît Coquart participeront à une table ronde autour de la thématique Espaces ruraux / Espaces urbains

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-22T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T19:00:00+02:00_2026-01-22T21:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/