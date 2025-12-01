Jeudi de l’actualité : femmes et santé mentale, du silence à la parole Médiathèque Françoise Sagan Paris
Jeudi de l’actualité : femmes et santé mentale, du silence à la parole Médiathèque Françoise Sagan Paris jeudi 11 décembre 2025.
Longtemps,
la santé mentale des femmes a été entourée de silence et de
stigmatisation. Derrière les diagnostics médicaux se jouent des
histoires intimes, familiales et politiques. Comment la société
regarde-t-elle les femmes lorsqu’elles s’écartent de la norme ? Et
comment celles-ci transforment-elles leur expérience en outil de
résistance ?
Dans Mon vrai nom est Elisabeth (éditions du sous-sol), Adèle Yon enquête
sur le destin de son arrière-grand-mère, diagnostiquée schizophrène
dans les années 1950. À partir de bribes de mémoire, d’archives et de
silences, elle recompose un récit qui dit autant des violences faites
aux femmes que de l’histoire de la psychiatrie et des non-dits
familiaux.
Dans Folie et Résistance (éditions divergences), Claire Touzard explore,
à partir de son propre diagnostic de trouble bipolaire, la manière dont
la folie peut devenir un lieu de contestation et d’émancipation. Face à
une société qui instrumentalise la santé mentale pour imposer ses
normes, elle propose une autre vision du soin, inspirée des luttes
féministes et antiracistes. Cette rencontre croisée interroge la manière
dont la santé mentale des femmes révèle les tensions à l’œuvre dans une
société, mais aussi les voies possibles vers une réparation
collective.
Claire Touzard est journaliste et autrice. Après Sans alcool (2021), récit de son sevrage et de la reconstruction par la sobriété, et Féminin (2022), roman sur le sexisme et l’emprise dans le milieu médiatique, elle publie Folie et résistance aux éditions divergences en 2025.
Née en 1994 à Paris, Adèle Yon enquête,
écrit et cuisine. Normalienne, chercheuse en études cinématographiques,
c’est à l’occasion de sa thèse au sein du laboratoire de
recherche-création SACRe qu’elle se lance dans l’écriture.
Parallèlement, elle travaille à Paris et dans la Sarthe comme cheffe de
cuisine.
Une rencontre avec Adèle Yon et Claire Touzard
Le jeudi 11 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit
Réservation par téléphone, par mail ou directement sur place
Public adultes.
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr