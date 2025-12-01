Jeudi de l’actualité : femmes et santé mentale, du silence à la parole Médiathèque Françoise Sagan Paris

Jeudi de l’actualité : femmes et santé mentale, du silence à la parole Médiathèque Françoise Sagan Paris jeudi 11 décembre 2025.

Longtemps,

la santé mentale des femmes a été entourée de silence et de

stigmatisation. Derrière les diagnostics médicaux se jouent des

histoires intimes, familiales et politiques. Comment la société

regarde-t-elle les femmes lorsqu’elles s’écartent de la norme ? Et

comment celles-ci transforment-elles leur expérience en outil de

résistance ?

Dans Mon vrai nom est Elisabeth (éditions du sous-sol), Adèle Yon enquête

sur le destin de son arrière-grand-mère, diagnostiquée schizophrène

dans les années 1950. À partir de bribes de mémoire, d’archives et de

silences, elle recompose un récit qui dit autant des violences faites

aux femmes que de l’histoire de la psychiatrie et des non-dits

familiaux.

Dans Folie et Résistance (éditions divergences), Claire Touzard explore,

à partir de son propre diagnostic de trouble bipolaire, la manière dont

la folie peut devenir un lieu de contestation et d’émancipation. Face à

une société qui instrumentalise la santé mentale pour imposer ses

normes, elle propose une autre vision du soin, inspirée des luttes

féministes et antiracistes. Cette rencontre croisée interroge la manière

dont la santé mentale des femmes révèle les tensions à l’œuvre dans une

société, mais aussi les voies possibles vers une réparation

collective.

Claire Touzard est journaliste et autrice. Après Sans alcool (2021), récit de son sevrage et de la reconstruction par la sobriété, et Féminin (2022), roman sur le sexisme et l’emprise dans le milieu médiatique, elle publie Folie et résistance aux éditions divergences en 2025.

Née en 1994 à Paris, Adèle Yon enquête,

écrit et cuisine. Normalienne, chercheuse en études cinématographiques,

c’est à l’occasion de sa thèse au sein du laboratoire de

recherche-création SACRe qu’elle se lance dans l’écriture.

Parallèlement, elle travaille à Paris et dans la Sarthe comme cheffe de

cuisine.

Une rencontre avec Adèle Yon et Claire Touzard

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation par téléphone, par mail ou directement sur place

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr