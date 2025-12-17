Jeudi de l’actualité. Le nucléaire Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Dans le cadre du cycle Les Jeudis de l’actualité et en partenariat avec Sorbonne Université

Qu’est-ce que l’énergie nucléaire ? Quels sont ses enjeux pour la planète et pour nos sociétés ? Que permet-elle, et quelles sont ses limites ? Faut-il lui préférer les énergies renouvelables ?

La France exploite actuellement 56 réacteurs et prévoit la construction de six nouveaux EPR2 d’ici 2035, avec la possibilité d’en ajouter huit autres d’ici 2050. Alors que le pays s’engage dans un tournant énergétique majeur, la question houleuse du nucléaire refait surface dans le débat public. Cette rencontre invite à une discussion ouverte sur les multiples dimensions du nucléaire : la gestion et plus particulièrement l’enfouissement des déchets radioactifs, la sûreté des installations, l’impact écologique, le coût réel de la relance et la question plus large de notre responsabilité collective dans la transition énergétique.

Laure Noualhat est l’une des meilleures journalistes d’environnement de France. Elle voue une passion continue au sujet du nucléaire qu’elle a exprimé dans plusieurs livres et documentaires télévisés. Alliant l’humour à la rigueur de l’enquête, elle collabore régulièrement à Reporterre. Elle publie Le nucléaire va ruiner la France aux éditions du Seuil en 2025.

Christian Simon est maître de conférences HDR à Sorbonne Université au sein du laboratoire PHENIX (UMR 8234) et spécialiste en chimie du recyclage du combustible nucléaire. Ancien chargé de mission « Sûreté nucléaire et déchets radioactifs » au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et directeur adjoint du programme Energie Nucléaire du CNRS, il a fait partie pendant 8 ans du comité scientifique de l’Institut pour la Transition Environnementale. Il est cofondateur et directeur du FabLab de Sorbonne Université. Il co-dirige le Master Ingénierie pour le nucléaire.

Alors que la question du nucléaire est au centre des objectifs de décarbonation, elle demeure très houleuse et controversée. La Bibliothèque Germaine Tillion vous invite à rencontrer Christian Simon et Laure Noualhat. Elle accueille ainsi son troisième Jeudi de l’actualité sur les questions énergétiques et techniques après ceux ayant traité de l’hydrogène et de la voiture électrique.

Le jeudi 12 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

auprès de Bibliocité +33 1 44 78 80 50 ou https://bibliocite.fr/evenements/

Public adultes.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris



