Jeudi de l’actualité « L’Océan d’hier à aujourd’hui : quels enjeux stratégiques ? » Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Jeudi de l’actualité « L’Océan d’hier à aujourd’hui : quels enjeux stratégiques ? » Bibliothèque Germaine Tillion Paris jeudi 11 décembre 2025.

Rencontre proposée en collaboration avec la Direction des relations science, culture et société de Sorbonne Université.

Cette année 2025, proclamée Année de la Mer, offre l’occasion de rappeler combien océans et mers jouent un rôle majeur dans les grands enjeux contemporains, au carrefour des échanges, des ressources et des tensions internationales. Routes commerciales stratégiques, rivalités géopolitiques, droit maritime, protection de l’environnement : ce territoire mouvant et partagé concentre à la fois conflits et coopérations inédites.

L’historien Olivier Chaline, co-auteur de la bande dessinée Histoire de la mer (Les Arènes, 2025), revient sur le lien intime que les humains entretiennent depuis toujours avec la mer : l’exploitation de ses richesses, la conquête de son immensité et de territoires nouveaux, mais aussi la découverte de sa beauté et la prise de conscience de sa fragilité.

Niki Aloupi, professeure de droit international public, éclaire quant à elle les régimes juridiques qui encadrent les océans, des règles de souveraineté et d’exploitation aux accords internationaux visant à protéger l’environnement marin.

Cette rencontre croisée invite à considérer la mer comme un espace primordial à notre époque, où se dessinent les équilibres géopolitiques de demain.

Niki Aloupi est professeure de droit international public à l’Université Paris-Panthéon-Assas. Elle y est directrice de l’Institut des hautes études internationales (IHEI) et du Master Administration Internationale, et codirectrice du Pôle Assas Etudes Environnementales. Elle est également directrice de la rubrique trimestrielle « Jurisprudence internationale » de la Revue Générale de Droit International Public. Son ouvrage La nationalité des véhicules en droit international public (Pedone, 2020) a reçu le prix Choucri Cardahi de l’Académie des sciences morales et politiques de l’Institut de France en 2021.

Olivier Chaline est professeur à Sorbonne Université, où il dirige la Fédération d’histoire et d’archéologie maritimes. Directeur-adjoint de l’Institut de l’Océan, il est l’auteur notamment de La Mer et la France, quand les Bourbons voulaient dominer l’océan (2016) et d’ Apprendre la mer. France XVIIe et XVIIIe siècles (2022) chez Flammarion. Il collabore cette année avec Matz, Jörg Mailliet et François Lefèvre autour de la bande dessinée Histoire de la mer, co-éditée par Les Arènes et Sorbonne Université.

Proclamée « Année de la Mer », 2025 offre ainsi l’occasion de rappeler le rôle majeur que jouent mers et océans dans les grands enjeux contemporains, au carrefour des échanges, des ressources et des tensions internationales. Ce sera le sujet du Jeudi de l’actualité du 11 décembre à la bibliothèque Germaine Tillion avec Niki Aloupi et Olivier Chaline

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-11T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-11T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-11T19:00:00+02:00_2025-12-11T20:30:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris