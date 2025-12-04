Jeudi de l’actualité : Une IA éthique et démocratique est-elle possible ? Bibliothèque François Villon Paris

Jeudi de l’actualité : Une IA éthique et démocratique est-elle possible ? Bibliothèque François Villon Paris jeudi 4 décembre 2025.

À chaque seconde, des intelligences artificielles sophistiquées choisissent quels messages, images ou vidéos nous allons regarder. Leur objectif : capter notre temps de cerveau disponible pour en tirer profit, au détriment de conséquences individuelles et sociétales désormais bien identifiées : isolement, utilisation compulsive des réseaux sociaux, dégradation de la santé mentale, cyberharcèlement de masse, polarisation politique, guerre de l’information, appel à la haine…

Ces IA de recommandations, aujourd’hui contrôlées par des multinationales ou des État autoritaires, ont fragilisé nos démocraties et les droits humains, sans parler de leur coût énergétique sans précédent. Dans notre monde envahi par les écrans, la conception d’algorithmes plus démocratiques est devenue une urgence.

Quels sont les effets des automates algorithmiques sur nos esprits, nos cultures et nos sociétés ? Comment réorienter ces technologies pour les mettre au service de l’intelligence collective et de la démocratisation de l’espace médiatique ? En somme, quel chemin emprunter pour transformer cette dystopie numérique en société résiliente ?

Anne Alombert est enseignante-chercheuse en philosophie contemporaine à l’Université Paris 8 et membre du Conseil National du Numérique. Ses recherches portent sur les rapports entre savoirs et technique dans l’histoire de la philosophie, ainsi que sur les enjeux anthropologiques, épistémiques et politiques des transformations technologiques contemporaines.

Ancien ingénieur et entrepreneur social, Jean-Lou Fourquet est vidéaste, enseignant et journaliste indépendant. Il a été chroniqueur, pendant trois ans, pour le média Arrêt sur Images sur le sujet de l’économie de l’attention. Il anime le blog et la chaîne YouTube ApresLaBiere.

Avec Anne Alombert, philosophe et autrice de « De la bêtise artificielle » (2025) et Jean-Lou Fourquet, vidéaste et journaliste, co-auteur du livre « La dictature des algorithmes »



Rencontre modérée par Edwyn Guérineau, journaliste scientifique

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/