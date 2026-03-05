Jeudi de l’entreprenariat chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims

Jeudi de l’entreprenariat chez Chèvre et Menthe

Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims Marne

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Le jeudi 26 mars à 19h30, une soirée destinée aux entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise ou qui l’ont déjà fait afin d’échanger et partager leurs expériences autour d’un buffet. animée par une représentante de la CCI.

Thème de la soirée Création d’entreprise

Réservation obligatoire Les places devront être réservées à l’avance. .

